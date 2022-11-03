منشور جديد.. محامي شيرين عبدالوهاب يفجر مفاجأة بعد خروجها من المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، إنها خرجت من المستشفى وهي الآن بصحة جيدة.

وكتب "قنطوش" عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "الحمد لله خروج الفنانة شيرين عبدالوهاب بالسلامة من المستشفى وهي بصحة جيدة، وتشكر جميع جمهورها وكل من ساندها في أزماتها".

وكشف ياسر قنطوش عن مفاجأة، قائلا: "ستتحدث شيرين في فيديو خلال ساعات".

وكان نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، قد كشف في بيان منذ قليل عن مكالمة جمعته بالفنانة شيرين عبدالوهاب عقب خروجها من المستشفى اليوم الخميس، وامتدت المكالمة لأكثر من نصف ساعة.

وأكد الفنان مصطفى كامل أن شيرين عبدالوهاب عادت لمنزلها وهي بصحة جيدة، وستعود قريبا لجمهورها بعدما استعادت كامل لياقتها وصحتها.