بيان محامي شيرين عبد الوهاب بعد استغاثتها لإخراجها من المستشفى

كتب امير فتحي في الخميس 3 نوفمبر 2022 06:50 مساءً - أصدر المستشار ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب بيانا على خلفية الاستغاثة التي خرجت بها موكلته له من أجل مساعدتها في إخراجها من المستشفى التي تم إيداعها بها منذ فترة لعلاجها من الإدمان .

جاء في البيان: “بعد الإطلاع على التقرير الصادر من المجلس القومي للصحة النفسية بخصوص الحالة الصحية للفنانة شيرين عبد الوهاب والذي صدر من لجنة طبية مختصة من المجلس القومي للصحة النفسية” .

تابع: “وتتضمن التقرير أن حالة الفنانة بصحة جيدة ومستقرة لا تحتاج إلى علاج إلزامي داخل المستشفى وأنها بصحة جيدة ومتزنه نفسياً .. عند إرسال هذا التقرير الذي يستوجب خروجها من المستشفى تم إرغامها على توقيع أوراق لا تعلمها بأنها تريد الاستمرار في المستشفى” .

أضاف: “وهذا مغاير للحقيقة، وأن المستشفى قامت بإبلاغ النيابة العامة بعد صدور هذا التقرير الذي يستوجب خروجها بأن الفنانة شيرين موجوده اختيارياً بإرداتها في المستشفى حتى لا تقع تحت طائلة القانون وبذلك تكون المستشفى محتجزة مواطن بدون وجه حق ” .

واستكمل البيان: “ولذلك سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم لأنها تصبح مخالفة للمادة العاشرة من قانون الصحة النفسية للدخول الاختياري للمريض الذي يسمح لها بإجراء جميع المكالمات الهاتفية ومقابلة من تريد ومغادرة المستشفى في أي وقت” .

وكان قد أذاع برنامج “ET بالعربي” تسجيل صوتي يوم أمس الأربعاء لشيرين عبد الوهاب من داخل المستشفى تستغيث فيه بمحاميها ياسر قنطوش وتطلب منه إخراجها من المستشفى .

فقالت: “من فضلك اعمل أي حاجة علشان تخرجني من المستشفى لإنهم مضوني على ورق أنا مش عارفة ورق إيه ده .. أنا الحمد لله بقيت كويسة وكملت علاجي، أنا بقالي 20 يوم هنا فعايزة أخرج” .