مصطفى كامل: “شيرين بكامل صحتها ولياقتها وابتسامتها الجميلة”

كتب امير فتحي في الخميس 3 نوفمبر 2022 06:50 مساءً - علق الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين في مصر على خبر خروج الفنانة شيرين عبد الوهاب من المستشفى التي كانت تعالج بها، مطمئنا جمهورها ومحبيها على وضعها .

قال مصطفى كامل في بيان له منذ قليل: “إلى كل الجمهور المصري والعربي وإلى كل من ساند ودعم ودعا إلى الله أن يتم شفاء الفنانة الكبيرة والصوت المصري المُشرف شيرين عبد الوهاب، إطمئنوا شيرين عبد الوهاب بمنزلها الآن” .

تابع: “تحدثنا سوياً لأكثر من نصف ساعة وهي بكامل صحتها ولياقتها وابتسامتها الجميلة .. وقريباً بإذن الله تُمتعنا وتُشجينا جميعاً كجمهور مصري وعربي” .

وكان قد أصدر محامي شيرين المستشار ياسر قنطوش بيانا أعلن من خلاله عن خروج موكلته من المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية، مشيرا إلى أنها سوف تخرج لجمهورها في فيديو خلال ساعات .