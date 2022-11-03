“بدون تجميل”.. أحدث ظهور لـ نيللي.. شاهدوا جمالها وملامحها الأصلية بعمر الـ73

كتب امير فتحي في الخميس 3 نوفمبر 2022 06:50 مساءً - شاركت الفنانة سيمون جمهورها ومتابعيها بصورًا تجمعها بالفنانة الإستعراضية نيللي، عبر صفحتها الرسمية بموقع “إنستجرام“.

وعلّقت سيمون على الصور قائلة: “أجمل لقاء مع جميلة الجميلات واسطورة الاستعراض والإبداع نيللي”.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتلي: “الشبه كبير أوي، كنا نتمنى نشوف عمل استعراضي يجمعكوا مع بعض، الناس الجميلة ماشاء الله عليكم، أكتر أتنين بحبهم في صورة واحدة، نيللي وذات المحاسن بحبكم، الحلويات كلها، لأول مرة القمر مع الشمس، حلوين أوي، بموت فيكم، الطعامة والشقاوة في صورة، جمال طبيعي بدون تجميل،”.

يُشار إلى أن نيللي قد ظهرت مؤخرًا في الدورة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائي وحصلت على تكريم خاص على مشوارها الفني المميز، وتفاعل الحضور وقتها وأشادوا بمشوارها وعطائها في عالم الفن.

نيللي تكشف حقيقة عودتها لتقديم فوازير رمضان

وعن حقيقة عودتها للتقديم الفوازير الإستعراضي، كان الإعلامي المصري عمرو الليثي قد نشر سابقًا مقطع فيديو مصور عبر حسابه على تطبيق “إنستجرام” جمعه بالفنانة نيللي.

وحرص عمرو الليثي على تهنئة نيللي بقدوم شهر رمضان المنقضي 2022 مؤكدًا على أن ذكرياته مع هذا الشهر الكريم ترتبط بالفوازير التي كانت تقدمها نيللي سواء في مرحلة طفولته أو شبابه.

فقال: “أجمل حاجة واحنا داخلين على رمضان إن أنا افتكر وكلنا نفتكر أجمل حاجة في رمضان وأجمل ذكريات في رمضان وأجمل إنسانة في رمضان، ولسه بقولها كل ما اشوفك بفتكر طفولتي وشبابي”.

وردت نيللي على ذلك قائلة: “وأنت طيب وكل اللي شايفنا طيبين .. ربنا يحقق لكل واحد اللي يتمناه يارب .. ورمضان كريم وكل سنة وانتو طيبين”.

وبسؤال الفنان عمرو الليثي للفنانة نيللي وطلبه منها العودة لتقديم فوازير رمضان أجابت بشكل قاطع : ” لا “.

نيللي: الفوازير أهم حدث في حياتي وأحلى ذكريات عمري

وكانت الفنانة نيللي قد تحدثت عن فوازير رمضان والتي تعتبر نقلة كبيرة في حياتها الفنية، مشيرة إلى أن هذه «الفوازير» بمثابة أجمل ذكريات حياتها.

وقالت «نيللي» خلال حلولها ضيفه مع الإعلامي شريف الليثي ببرنامجه الإذاعي الجديد «ع اللوكيشن» على راديو هيتس :«أن احلي حاجة في حياتي وأحلي ذكريات عمري هي الفوازير، ومن سعادتي بالفوازير لم اكن اشعر بالتعب ولم اكن انام وعلى قد التعب على قد الفرحة«

وأضافت :«أن اول دخول لى للوسط الفني كان عندي ٤ سنين، ووقتها كانت فيروز اختي المعجزة نجمة، ولم اخذ قرار دخول الفن دي حاجة حصلت لوحدها، فأنا اتولدت في البلاتوه».

وتابعت: «أن طموحي هو ما وصلت له بالفعل، واسعد لحظات حياتي الفوازير، وبفتكرها على طول، انانى كنت متشعلقة في نجفة وفي حاجات طالعة منها ودخلة في ايديا وانا مش راضية اعمل ستوب عشان المشهد لا يتوقف واتحمل الوجع من اجل اكمال المشهد».

واشارت الفنانة نيللي أن العمل بالنسبة لها تضحية، لافتة إلى أنها كانت سعيدة، حينما اشتهرت من صغرها.

مشوار نيللي الفني:

يُذكر أن آخر عمل لـ نيللي هو مسلسل “قصاقيص ورق” عرض في العام 2005، وهي ممثلة وفنانة استعراضية مصرية من أصول أرمينية، ولدت في مدينة القاهرة في عام 1949.

وبدأت نيللي مشوارها الفني عندما كانت طفلة صغيرة في أفلام عديدة وكانت تنبئ بموهبة تمثيلية وتهوى الغناء والرقص، وعندما كبرت اتجهت إلى التلفزيون والسينما واعتمدت في أعمالها على الاستعراض والتمثيل، حيث بدأت التمثيل والغناء والرقص منذ طفولتها في العديد من الأفلام وذلك خلال حقبة خمسينات القرن العشرين، منها (الحرمان، عصافير الجنة، حتى نلتقي، رحمة من السماء).

وقامت بأول بطولة مطلقة لها في السينما عام 1966 م في فيلم “المراهقة الصغيرة”، حتى كانت محطة الفوازير التي أصبحت علامة مطبوعة في أذهان الملايين.

وقدمت نيللي 67 فيلما من أبرزها “توبة”، “هي والرجال»، “إجازة صيف”، “نورا”، “اللص الظريف”، “صباح الخير يا زوجتي العزيزة”، “دلع البنات”، “المراهقة الصغيرة”، “الحب سنة 70″، “مذكرات الآنسة منال”، “ذكرى ليلة حب”، كما شاركت في ثمان مسلسلات من بينها “الدوامة”، “امرأة وثلاث وجوه”، “برديس”.

فضلاً عن فوازير رمضان الإستعراضية الشهيرة، حيث نالت نيللي جماهيرية تليفزيونية واسعة من خلال الفوازير التي قامت ببطولتها لسنوات طوال، منها: «صندوق الدنيا»، «عالم ورق»، «الخاطبة»، «عروستي».

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