شيرين عبد الوهاب تغادر المستشفى

كتب امير فتحي في الخميس 3 نوفمبر 2022 06:50 مساءً - أعلن المستشار ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب عن مغادرة موكلته للمستشفى وذلك بعد تحسن حالتها الصحية .

نشر ياسر قنطوش بيانا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” جاء فيه: “الحمد لله خروج الفنانة شيرين عبد الوهاب بالسلامة من المستشفى” .

تابع متحدثا عن وضع شيرين: “وهي بصحة جيدة وتشكر جميع جمهورها وكل من ساندها في أزماتها وستتحدث في فيديو خلال ساعات” .

ويأتي خروج شيرين من المستشفى التي كانت تتلقى العلاج بها بعد أن وجهت يوم أمس استغاثة لمحاميها من خلال تسجيل صوتي تطلب منه مساعدتها في الخروج من المشفى .