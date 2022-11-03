شيرين عبد الوهاب تغادر المستشفى

كتب امير فتحي في الخميس 3 نوفمبر 2022 06:50 مساءً - أعلن المستشار ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب عن مغادرة موكلته للمستشفى وذلك بعد تحسن حالتها الصحية .
نشر ياسر قنطوش بيانا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” جاء فيه: “الحمد لله خروج الفنانة شيرين عبد الوهاب بالسلامة من المستشفى” .
تابع متحدثا عن وضع شيرين: “وهي بصحة جيدة وتشكر جميع جمهورها وكل من ساندها في أزماتها وستتحدث في فيديو خلال ساعات” .
ويأتي خروج شيرين من المستشفى التي كانت تتلقى العلاج بها بعد أن وجهت يوم أمس استغاثة لمحاميها من خلال تسجيل صوتي تطلب منه مساعدتها في الخروج من المشفى .
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