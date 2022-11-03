نجل عمرو دياب ينشر صورة حبيبته الجديدة.. شاهدوا جمالها

كتب امير فتحي في الخميس 3 نوفمبر 2022 06:50 مساءً - نشر عبدالله عمرو دياب نجل الفنان عمرو دياب صورة جديدة عبر خاصية الاستوري حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

ظهر عبد الله وهو مرتديًا جاكيت أنيق من اللون الأسود، بينما ظهرت حبيبته بملابس كاجوال اعتمدت فيها على الألوان المبهجة.

ونالت تلك الصورة إعجاب عدد كبير من متابعي ومحبي نجل الفنان المصري مشدين بجمال حبيبته الأجنبية، كما تداولتها مجموعة أخرى من الصفحات عبر منصّات السوشيال ميديا.

عبدالله نجل عمرو دياب مع حبيبته الجديدة – الصورة من حسابه عبر ستوري إنستجرام

عبدالله عمرو دياب:

عبد الله عمرو دياب يقيم في لندن برفقة شقيقاته جنا وكنزي ووالد السيدة زينة عاشور، ويشاركا متابعيهم بالعديد من الصور واللقطات الخاصة بحياتهم عبر السوشيال ميديا، ورغم الانتقادات الكبيرة التي يواجهها أبناء عمر دياب بسبب حياتهم المنفتحه لكنهم لم يردوا على هذه التعليقات السلبية.

مؤخرًا أصبح عبد الله مرتبط بوالده بشكل كبير، ويظهر معه في العديد من المناسبات والحفلات، فخلال موسم الصيف ظهر برفقته في عدد من الحفلات وخلال تجمع الأصدقاء، وتفاعل الجمهور مع مرات ظهوره وأكد العديد منهم أنه أصبح يشبه والده بشكل كبير في مرحلة الشباب.

يُذكر أن عبد الله عمرو دياب، احتفل بعيد ميلاد والده، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام ونشر عدد من الصور لهما معًا.

اليوم.. عمرو دياب يحيي حفلًا غنائيًا في الرياض

من ناحية أخرى، يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفلا غنائيا مساء اليوم الخميس، في مدينة الرياض ضمن حفلات موسم الرياض.

ومن المنتظر أن يقدم عمرو خلال الحفل مجموعة من أحدث أغانيه منها:”وزير السعادة” و”زمن المجاملة” و”ناس حلوة”، و”ب وح وب وك”، إلى جانب أغانيه القديمة التي يتفاعل معها الجمهور.

وأعلنت الهيئة العامة للترفيه بـ المملكة العربية السعودية عن نفاد تذاكر حفل النجم الكبير عمرو دياب، والمقرر إقامته في 3 نوفمبر الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض، والتي اعتاد المشاركة بها كل عام.

وأحيى «الهضبة» مؤخرًا حفل ختام احتفالية مرور 50 عامًا على العلاقات المصرية الإماراتية، والذي أقيم تحت سفح الأهرامات، إلى جانب الفنان الإماراتي حسين الجسمي.

وقال عمرو دياب: “إيه الحفلة الحلوة دي، بيسعدني وبيشرفني إني معاكوا واحنا بنحتفل بمرور 50 سنة محبة ما بين دولتين شقيقتين ربنا يديم المحبة بينا”.

من ناحية أخرى، يستعد «دياب» لإحياء حفل غنائي كبير في العاصمة القطرية الدوحة ، في 24 نوفمبر الجاري.

وحصد الفنان عمرو دياب مؤخرًا المركز الأول ضمن قائمة الأعلى استماعًا على تطبيق «أنغامي»، بأغنية «تملي معاك»، بينما جاءت «اتعلموا» في المركز الثاني، و«أماكن السهر» في المرتبة الثالثة، بالإضافة إلى «أنت الحظ» والتي حصدت المركز الرابع، و«برج الحوت» تحصد المركز الخامس.

يُذكر أن عمرو دياب طرح مؤخرًا أحدث أغنياته بعنوان “من 6 لـ9” من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى وتوزيع وسام عبدالمنعم وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس وتسجيل أندرو داود وشيري شكري، وتصوير فوتوغرافي كريم نور.

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