مفاجأة أصالة في حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية

كتب امير فتحي في الخميس 3 نوفمبر 2022 06:50 مساءً - كشف أحمد سالم الذي اشتهر ب “المطرب النقاش” عن مشاركته الغناء مع الفنانة أصالة في حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية في دورته ال 31 المقرر إحياؤه اليوم الخميس على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية .

نشر أحمد سالم مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” من بروفة الحفل مع الفنانة أصالة والفرقة الموسيقية، وظهر به وهو يتدرب على أداء مجموعة من أغانيها مثل “قد الحروف” و”عاللي جرا” .

فيما كانت أصالة قد شوقت محبيها وجمهورها للحفل، فتشرت البوستر الخاص به عبر حسابها على موقع “انستجرام” وكتبت في تعليقها عليه: “رح نلتقى بمكان من سنين طويلة فيه بنلتقي، فيه بنينا ذكريات ووصلنا بصوت واحد لحدود السّما” .

تابعت: “بدار الأوبّرا المصرية بأجمل وأعرق دار للموسيقى العربيّة الأصيلة .. الأغاني كتير حلوة ورح نقدّم بعض منها بشكل جديد ما بيشبه شي قبله، متل لوحة رسمت، ترتيب الأغاني مرّة نرقص ومرّة نسمع ومرّة نسرح وبصوت عالي هنغني” .

واختتمت الفنانة السورية: “رح نترك برّة كلّ الأوجاع ونجتمع على موعد للفرح، للأمل، للشجن، للمحبًة وللوفا .. ليلة ختام مهرجان الموسيقى العربيّة رح تجمعنا سوا أنتوا وأنا بالسّاحرة الآسرة القاهرة” .