بعد شائعة وفاته.. أحدث ظهور للزعيم عادل إمام مع شيكو، هل تغيرت ملامحه بسبب المرض؟

كتب امير فتحي في الخميس 3 نوفمبر 2022 06:50 مساءً - تصدر اسم الزعيم عادل إمام محركات البحث في أحدث ظهور له بصحبة الفنان شيكو، وذلك بعد شائعة وفاته التي إنتشرت في الأيام الاخيرة.

ونشر شيكو عبر خاصية انستا ستوري، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صوره له برفقة الزعيم عادل إمام ولم يعلق عليها بشيء، كما لم يكشف شيكو أي تفاصيل بشأن الصورة سواء مكان التقاطها أو تاريخها.

وتفاعل الجمهور مع هذه الصورة ونالت إعجاب عدد كبير من متابعي الفنان شيكو وأضافوا العديد من التعليقات الإيجابية حول ظهور عادل إمام وتمتعه بحالة صحية جيدة مؤخرًا.

أحدث ظهور لعادل إمام على السوشيال ميديا بصحبة شيكو – الصورة من حساب الأخير على إنستجرام

يُذكر أن شيكو نشر هذه الصور بعد تردد شائعة وفاة الزعيم عادل إمام عن عمر يناهز 82 عامًا، عقب دخوله في غيبوبة وتدهور حالته الصحية.

شائعات عن وفاة عادل إمام:

من جهة ثانية، علّق المنتج عصام إمام، شقيق الزعيم عادل إمام، على حقيقة وفاة الفنان، بعد تداول أنباء عن وفاته على مواقع السوشيال ميديا.

وعبّر شقيق الزعيم عادل إمام عن استيائه من تلك الشائعات المزعجة، وقال أن الزعيم يتمتع بحالة صحية جيدة، ويقضي وقته وسط أحفاده ومحبيه داخل منزله.

وأوضح عصام إمام أن الزعيم يشارك مع أبنه محمد عادل إمام في فيلم يحمل اسم «الواد وأبوه»، ومن المقرر بدء التجهيزات الأخيرة للعمل وانطلاق التصوير بعد طرح الفنان محمد إمام فيلم عمهم في السنيمات.

مؤخرًا، أكد الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، في تصريحات صحافية خاصة لأحد المواقع المصرية أن الخبر الذي انتشر يفيد بوفاة عادل إمام ودخوله في غيبوبة شائعة، نافيا كل ما يتم تداوله ومؤكدا أن “الزعيم” بخير وصحة جيدة.

هذه الشائعة لم تكن الاولي التي تعرض لها الزعيم عادل إمام، فمنذ عده أسابيع انتشر اشاعه اصابه الزعيم بمرض الزهايمر وتدهور وضعه الصحي.

فيلم الواد وأبوه:

وعلى الصعيد الفني، يستعد الزعيم خلال الفترة المقبلة للتعاون مع إبنه محمد إمام في فيلم الواد وأبوه، ويعتبر هذا الفيلم هو العمل الفني الذي سيعيد عادل إمام للسينما بعد غياب اثني عشر 12 عامًا.

وخلال الفترة الحالية يقوم مؤلف العمل بوضع التفاصيل النهائية الخاصة بقصة الفيلم، وبعدها سيقوم باقي صناع العمل بإعداد التحضيرات الخاصة بلوكيشن التصوير. وهذا ما أكده شقيقه المنتج عصام إمام

وغاب الزعيم عادل إمام عن الماراثون الرمضاني هذا العام، وكذلك غاب عن المنافسة في الموسم الرمضاني 2021

وكانت آخر أعمال الفنان عادل إمام “مسلسل فلانتينو” الذي قدمه خلال موسم رمضان 2020، وشاركه في بطولة العمل كل من الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز والفنانة داليا البحيري وعدد آخر من النجوم الشباب.

الخليج 365

الخليج 365