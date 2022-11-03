كتب امير فتحي في الخميس 3 نوفمبر 2022 06:50 مساءً - كشفت الفنانة مديحة حمدي في تصريحات صحفية لها عن خضوعها لعملية استئصال المرارة اليوم الخميس .
أشارت مديحة حمدي إلى أنها تعاني من المرارة منذ فترة وحاولت علاجها بالأدوية، إلا أن الحالة ازدادت سوءا ونصحها الأطباء بإجراء العملية .
وطالبت الفنانة مديحة حمدي من محبيها وجمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل .
يذكر أن آخر أعمال مديحة حمدي الفنية كان مسلسل “أم الصابرين” الذي عُرض عام 2012 وتدور أحداثه عن السيدة زينب الغزالي والتي عُرفت بـ”أم الصابرين” ودورها في الحركة النسائية مع هدى شعراوي .
كانت هذه تفاصيل خبر مديحة حمدي تخضع لعملية جراحية: “ادعولي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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