أحدث ظهور ل “زياد” نجل الفنان خالد النبوي الأصغر

كتب امير فتحي في الخميس 3 نوفمبر 2022 06:50 مساءً - حرص الفنان خالد النبوي على تهنئة نجله ” زياد” بعيد ميلاده ال 14 في منشور له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” .
وتضمن المنشور مجموعة من الصور لزياد خالد النبوي من مراحل عمرية مختلفة، وكتب والده في تعليقه عليها: “عيد ميلاد سعيد موزي .. 14” .
تابع خالد النبوي في معايدته لابنه: “كل سنة وانت طيب يا زياد .. ال 14 في غمضة عين” .
يذكر أن خالد النبوي كان قد تزوج للمرة الأولى من امرأة من خارج الوسط الفني وهو في شبابه، وأنجب منها التوأم كريم ونور .
ثم انفصل “النبوي” عن زوجته الأولى وتزوج من منى المغربي في عام 2002 وأنجب منها إبنه الأصغر زياد .
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