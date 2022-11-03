شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا يزور الأطفال أصحاب الهمم على هامش تواجده بمعرض الشارقة للكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار النجم أحمد السقا أحد مراكز أصحاب الهمم على هامش مشاركته في الدورة الـ 41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب تحت شعار "كلمة للعالم".

وخلال الزيارة تابع مجموعة من الاستعراضات الدرامية والحركية قدمها أبناء المركز والتي تعتبر جزءاً من برامج المركز العلاجية، وخلال تواجده بادر أحمد السقا، بوصفه أحد نجوم الأكشن في السينما العربية، إلى تقديم ورشة تدريبية لأبناء المركز، ركز خلالها على منح الطلبة مجموعة من التدريبات والفنون القتالية التي تساعدهم على حماية أنفسهم.

وفى نفس السياق يشارك أحمد السقا غداً الجمعة في جلسة حوارية على هامش معرض الشارقة الدولي للكتاب، حيث يتحدث خلال الجلسة ويتحدث السقا خلال الندوة التي يحضرها أيضاً المؤلف هانى سرحان، حول تجربة مسلسل "الاختيار" وكواليس أبرز الأعمال السينمائية والدرامية، لاسيما وأن المعرض يتيح الفرصة أمام زواره من عشاق ومتابعي الفن السابع والدراما للتعرف عن قرب إلى التجربة الفنية للنجم أحمد السقا، والوقوف عند المحطات التي مر بها، في طريق نجوميته.



احمد السقا يدرب اصحاب الهمم على الفنون القتالية



احمد السقا فى زيارته لاحد مراكز اصحاب الهمم بالامارات



احمد السقا



احمد السقا فى زيارته لاحد مراكز اصحاب الهمم بالامارات