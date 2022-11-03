شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة تصادر 120جرام كوكايين بالفندق الخاص بتصوير فيلم The Equalizer 3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزمة قد يتعرض لها صناع الجزء الثالث من فيلم Equalizer وفقاً لعدد من المواقع الأجنبية منها موقع variety الذى نشر تقرير نقلاً عن موقع ايطالى أكدوا فيه أن الشرطة الإيطالية وجدت 120 جرام من الكوكايين صادرتها من متعهدو تقديم الطعام في Raid Hotel Rooms الذى يتواجد فيه صناع الفيلم بغرض تصوير العمل هناك على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية.



خبر حول الواقعة

وأضاف التقرير أن القصة بدأت من مداهمة الشرطة الإيطالية للفندق على إثر وفاة رئيس خدمة تقديم الطعام بالفيلم فجأة متأثراً بنوبة قلبية مساء الإثنين الماضى، وما ان داهمت المكان حتى اكتشفت وجود كوكايين، وهو ما لم يثبت علاقته بأحد العاملين بفيلم Equalizer 3 من الممثلين أو فريق العمل، ولكن أمر مثل ذلك قد يعطل التصوير الذى دخل اسبوعه الرابع وفقاً لما ذكرته المواقع مؤخراً.

من ناحية أخري سلطت المواقع العالمية الضوء على صورة من كواليس فيلم دينزل واشنطن الجديد The Equalizer 3، وهي التي تجمعه مع الممثلة داكوتا فانينغ إذ اجتمع الثنائى على ساحل أمالفي هذا الأسبوع - بعد 18 عامًا من تمثيلهما معًا في فيلم الحركة Man On Fire الذى عرض في عام 2004، وكانت وقتها الممثلة الشابة حالياً لم تجتاز التسع سنوات فقط من عمرها.

كما شوهد الممثل دينزل واشنطن البالغ من العمر 67 عامًا، قبل اسبوع في تصوير فيلم The Equalizer 3 وهو يمشي بمساعدة عصا، والتى يقال إنها جزء من دوره.