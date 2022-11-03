شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر أنيستون تستعد لمقاضاة حبيبها السابق براد بيت وطلب تعويض 100 مليون دولار .. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة جينيفر انيستون لمقاضاة براد بيت من خلال طلب تعويض مالى قدره 100 مليون دولار على الأقل وفقاً لصحيفة "ماركا"، التي أكدت أن انيستون الذى اعتقد البعض أنها قد تعود لعلاقتها مع براد بيت رغم الانفصال منذ قرابة الـ 20 عام، تضع الرتوش النهائية على رفع القضية على حبيبها السابق.



جينيفر انيستون وبراد بيت

القصة تتمثل في نية براد بيت في بيع شركة Plan B، وهي الشركة الذى كان يمتلكها الثنائى خلال فترة ارتباطهما حسب التقرير، إذ زعم أن بيت وجينيفر انيستون كانا يتشاركا ملكيتها، إلا أنها وبعد الانفصال صار يمتلكها بمفردها، الأمر الذى لم ينزع ملكيتها لها أيضاً، في إشارة لإمكانية استفادتها من البيع كونها كانت شريكة له في امتلاكها حسب العقد المبرم بينهما.

وبالتالي فإن براد بيت عليه دفع مبلغ مالي كبير إلى أنيستون وإلا ستلجأ إلى طلب تعويض مادي يصل لـ 100 مليون دولار على الأقل، خاصة أن الشركة لها اسم كبير في عالم الإنتاج السينمائى بأفلام هامة، وبالتالي سيكون المبلغ حسب التقرير مجرد نقطة في محيط حالة نجاحه في عملية البيع.