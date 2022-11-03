شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم مدير التصوير سمير فرج وعرض "جيوش الشمس" احتفالا بانتصارات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر عدد كبير من السينمائيين والنقاد وعشاق كلاسيكيات السينما أمسية سينمائية أقيمت بمركز الثقافة السينمائية عرض خلالها فيلم "جيوش الشمس" للمخرج شادي عبد السلام ومدير تصوير سمير فرج وسمير بهزان مساعد اخراج عاطف الطيب، كما شاركت النجمة نادية لطفي بالتمثيل في الفيلم عندما كانت تؤدي واجبها الوطني كمتطوعة فى الجيش فى مستشفى المنيل الجامعي.

ومن ضمن الحضور مدير التصوير محمود عبد السميع والمخرج أشرف فايق والناقد السينمائي أحمد سعد الدين وسيد الاسكندراني نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية السابق وبطل حرب أكتوبر المهندس سعيد قطايف رسام وخطاط عمليات حرب أكتوبر والناقد أحمد بدر الدين والشاعرة نسيبة التونسية وعدد من الجمهور والمثقفين.

وعقب العرض أقيمت ندوة أدارها الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مجلس إدارة جمعية كتاب ونقاد السينما المصرية ورئيس مهرجان الأسكندرية والذي تحدث خلالها عن سينما أكتوبر، وكيف حاول شادي عبد السلام أن ينقل الحالة والمشاعر السائدة خلال الفترة التي أعقبت انتصارات أكتوبر ، كما تحدث عن الأعمال التي قام بها مدير التصوير الدكتور سمير فرج وعن تصويره لأفلام أكتوبر وكيف تعايش مع افراد الجيش المصري العظيم خلال تواجده بالجبهة وتصويره لعدة أفلام منها مسافر للشمال ومسافر للجنوب للمخرج سمير عوف، كما ذكر أن تلك الأفلام تمثل جزء بسيط من تفاصيل كثيرة حدثت خلال الحرب لم تناقشها السينما والدراما حتي الأن.





وخلال الندوة قامت المونتيرة منار حسني بتكريم مدير التصوير سمير فرج ومنحه بردية انتصارات الملك رمسيس وذلك لعملة كمدير تصوير للعديد من الأفلام التي تناولت حرب أكتوير المجيدة .

جدير بالذكر أن هذه الاحتفالية تقام بمناسبة الاحتفال بذكري مرور خمسين عاما علي انتصارات اكتوبر المجيدة والتي كانت قد وجهت المونتيرة منار حسني بأن تكون الاحتفالات مستمرة طوال العام.