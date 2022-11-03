شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاة مريم فخر الدين.. لماذا اعتذرت عن فيلم " أبي فوق الشجرة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الخميس الموافق 3 نوفمبر، ذكري رحيل الفنانة صاحبة الملامح الجميلة والوجه الرقيق والصوت الناعم ، وبرغم من رقتها إلا أنها عرفت بصراحتها الصادمة للكثير والتي جعلتها تدخل في العديد من الخلافات مع زملائها في الوسط الفني ، هي الأميرة إنجي وهي البرنسيسة كما كانت تلقب مريم فخر الدين .

كانت مريم فخر الدين مثقفة وتتقن حوالي خمس لغات ، تعلمت في المدارس الألمانية وظلت فترة من حياتها مزدوجة الديانة حيث كان أبوها مسلم وأمها مسيحية وعندما ألتحقت بالمدرسة أكدت أمها لهم أنها مسيحية الدينية وتدعي ماري فخر الدين ، وبعد أن أتمت عامها الـ 12 علم والدها وبدأ تعليمها الدين الإسلامي والصلاة وكانت أول سورة قرأنية تحفظها هي سورة " الفاتحة " التي قالت عنها في إحدى اللقاءات أن الفاتحة كانت سبباً في تأديتها العمرة ستة مرات .

دخلت مريم الفن بالصدفة فلم تخطط يوما لأن تكون جزءً من هذا المجال ، ولكن لحسن حظها أنها ذهبت في يوم مولدها ال 16 لإحدي الإستديوهات كي يلتقط لها صورة ، وكان هذا الاستديو هو المسئول عن مسابقة الجمال فأستأذن منها أن يضم صورتها للمسابقة ووافقت بشرط ألا يبلغ والدتها وألا يضع اسمها علي الصورة وبالفعل فازت مريم بالمسابقة وشاهدها المخرج أحمد بدرخان الذي عرض عليها العمل في فيلم " ليلة غرام " ليصبح هذا الفيلم هو بداية إنطلاقة مريم فخر الدين .

عرفت مريم بتقديمها لأدوار البنت الرومانسية والبنت المغلوبة علي أمرها والطيبة ، ولكنها بدأت في وقت ما تتمرد علي تلك الأدوار وتقدم أدوار مغايرة تماما ، فقدمت فيلم بلا عودة والتي ظهرت فيه كمدمنة للمخدرات، كما قدمت فيلم مع ذكريات وقدمت فيه دور الخائنة وكذلك فيلم لمسة حنان التي كانت توهم فيه من معها أنها تعمل ممرضة ولكنها في حقيقة الأمر كانت تعمل في كباريه، وأستطاعت مريم أن تتقن هذه النوعية من الأفلام مثلما أتقنت الأخري .

وكانت مريم فخر الدين هي المرشحة لفيلم " أبي فوق الشجرة " ولكنها أعتذرت عنه وعندما سألت عن السبب قالت " يعني ايه أبي فوق الشجر ، اسم الفيلم ماعجبنيش والجواب بيبان من عنوانه " ، كما كانت تؤكد في كل لقاء لها علي العلاقة الوطيدة التي كانت تجمعها بالفنان الراحل أحمد مظهر حيث كانت تجمعها صداقة قوية وقالت هو الفنان الوحيد الذي ذهبت معه في دفنته ، رحم الله مريم فخر الدين التي تركتنا بجسدها ولكن مازالت أعمالها تعيش معنا إلي الآن .