شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال لمديري فرق المسرح: سيتم الإسراع فى تفعيل الحجز الإلكتروني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المخرج خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافي، القائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح اجتماعه الأول مع مديري فرق البيت الفني للمسرح وذلك بالمسرح القومي، ناقش الاجتماع عدة موضوعات أهمها خطة عروض المرحلة المقبلة، حيث أكد المخرج خالد جلال أن تتسم الفترة المقبلة بعروض مسرحية ذات طابع متميز يعكس هوية كل مسرح من مسارح الدولة، ويتيح الفرصة للمبدعين من كافة الأجيال للمشاركة في هذه العروض، مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة خطة كل مسرح في اجتماعات منفردة مع مدير كل فرقة.

وأوضح "جلال" أنه سيتم الإسراع في اتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لتطبيق نظام الحجز الإلكتروني تسهيلا على الجمهور، كما ناقش الاجتماع تطوير شكل الدعاية و التسويق لعروض البيت الفني للمسرح بما يسهم في تحقيق الإيرادات المناسبة، ويشجع المهتمين بالمسرح على متابعة العروض المقدمة على خشبات مسارح الدولة.

وأشار المخرج خالد جلال إلى أنه سيتم العرض على معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني تشكيل لجنة عليا تضم قامات في جميع المجالات وأيضا مديرو فرق البيت الفني للمسرح، إلى جانب تشكيل لجنة جديدة للقراءة تضم نخبة من أهم نقاد المسرح في مصر.

كما أكد المخرج خالد جلال على أن تظل دور العرض مفتوحة طوال العام سواء بعروض الفرق التي تتبعها دار العرض، أو من خلال استضافة مسرحيات من إنتاج الفرق الأخرى التابعة للبيت الفني للمسرح.

كما شهد الاجتماع مناقشات لتسهيل العقبات الإدارية التي تواجه مديري الفرق لإنجاز مشروعاتهم الفنية بالشكل اللائق بالمسرح المصري.