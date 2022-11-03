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خالد النبوي يهنئ ابنه زياد بمناسبه عيد ميلاده: 14 سنة فى غمضه عين

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القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان خالد النبوي صور لأبنه زياد على حسابه الشخصي على موقع "انستجرام" بمناسبة عيد ميلاده الرابع عشر، وكتب خالد النبوى

 على الصور المنشورة بـ" كل سنه و انت طيب يا زياد.. الـ14 سنه في غمضة عين،  Happy birthday Mouzy "

تغريدة خالد النبوي على انستجرم
تغريدة خالد النبوي على انستجرم

 

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زياد النبوي

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زياد خالد النبوي

وفي وقت سابق من شهر أكتوبر الماضي، أعلن المخرج رؤوف السيد عن بدء تصوير فيلمه الجديد "الحريفة" الذى يضم مجموعة من الفنانين الشباب وعلى أبرزهم نور خالد النبوى، حيث يعد الفيلم من الأفلام المميزة خاصة أنها تضم عددًا من الوجوه الجديدة والشابة، التي سيكون لها بصمات واضحة الفترة المقبلة، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.

فيلم "الحريفة " بطولة عدد من الشباب أبرزهم نور خالد النبوي، وأحمد غزي، وخالد الذهبي، ونور إيهاب، وآخرين، ومن المقرر أن يضم الفيلم مفاجأة وهى  تواجد نجم الكرة السابق، والإعلامي أحمد حسام ميدو، كممثلًا لأول مرة داخل العمل.

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زياد النبوي

 

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زياد النبوي في عيد ميلاده

 

يشار إلى أن آخر أعمال نور النبوى مسلسل "راجعين يا هوى" بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

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زياد خالد النبوي
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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