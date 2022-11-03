شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. السوبرانو فرح الديباني تقدم حفلاً موسيقياً بمهرجان متحف قصر المنيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم السوبرانو العالمية فرح الديباني حفلاً موسيقياً، اليوم الخميس الموافق 3 نوفمبر، وذلك فى ثانى عروض مهرجان متحف قصر المنيل الرابع للموسيقى العالمية والذى تنظمه جمعية أصدقاء متحف المنيل ويقام تحت رعاية وزارتى الثقافة والسياحة والآثار، وذلك بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو الصاعد احمد فراج، وسيقام الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء بحديقة القصروتقدم فرح الديباني مجموعة من الأعمال الكلاسيكية العالمية .

فرح الديباني تعد أول مغنية مصرية والأولي في العالم العربي التي تنضم إلى أوبرا باريس، حازت عدة جوائز موسيقية عالمية، من بينها أفضل مغنية في أوبرا باريس ، منحتها السفارة الفرنسية وسام الفنون والآداب ، كما تم تكريمها في مؤتمر الشباب بشرم الشيخ .

وكانت قد كشفت الميزوسوبرانو المصرية فرح الديبانى، على غنائها لحفل فوز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بانتخابات الرئاسة الفرنسية، قائلة إن الرئاسة الفرنسية كلمتها قبل يوم من إعلان نتيجة الانتخابات، وطلبوها لحضور حفل تنصيب إيمانويل ماكرون حال فوزه.

وأضافت فرح الديبانى، خلال برنامج معكم، المذاع على قناة سى بى سى، أنه عندما حدثتها الرئاسة الفرنسية لحضور حفل تنصيب إيمانويل ماكرون لم تكن في باريس حينها، متابعة: إيمانويل ماكرون سمعنى قبل ذلك في احتفال بباريس ، ركبت القطار وذهبت لمكان الاحتفال، وغنيت بدون أي موسيقى مصاحبة، حيث لم يكن الأمر سهلا ، وكنت أخشى أن أنسى أي كلمة في النشيد الوطنى الفرنسي، حيث صعدت على المسرح، والناس بدأت تغنى قبل أن ابدأ في غناء النشيد الوطنى، بفضل الله لم اخطأ في اى كلمة في النشيد الوطنى، مستطردة: حصلت على وسام فارس قبل حضورى حفل تنصيب إيمانويل ماكرون، وذلك فى عام 2021 .