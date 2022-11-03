شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور تعلن عبر إنستجرام اختراق حسابها على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة ريهام عبد الغفور عبر "ستوري" على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" عن اختراق حسابها على موقع "فيس بوك"

وعلقت ريهام عبد الغفور بـ" تم اختراق حسابي على فيس بوك"



ريهام عبد الغفور على انستجرام

وفي وقت سابق من شهر أكتوبر الماضي، رفضت النجمة ريهام عبد الغفور المشاركة في الأجزاء الثانية من أعمالها سواء في الدراما أو السينما، مكتفية بما قدمته في الجزء الأول من هذه الأعمال، والتركيز في تقديم أدوار جديدة وشخصيات مختلفة، حيث اعتذرت ريهام مؤخرًا عن المشاركة في الجزء الثانى من مسلسل "رمضان كريم" وكذلك الجزء الثانى من فيلم "حريم كريم".

وانطلق الجزء الثانى من رمضان كريم قبل أسبوعين وذلك بعد عرض الأول في شهر رمضان رمضان 2017، وشارك في بطولته روبي، شريف سلامة، ريهام عبدالغفور، سيد رجب، نجلاء بدر، سهر الصايغ، محمود الجندي، محمد لطفي، صبري فواز، كريم عفيفي، ميدو عادل، شيرين الطحان، وسلوى عثمان، أحمد صيام، محمد محمود، كريم الأبنودي، ونهى صالح، وكان من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز.

أما حريم كريم، فتم الإعلان عن تقديم جزء ثانى منه بعد 17 سنة من عرض الجزء الأول، ويحمل العمل اسم "أولاد حريم كريم" يقوم ببطولته مصطفى قمر ويشاركه نجله تيام قمر ومن المقرر أن يشهد الفيلم مشاركة عدد من الفنانين الذين تواجدوا في الجزء الأول وكذلك ظهور شخصيات جديدة خلال الأحداث والعمل تأليف زينب عزيز وإخراج على ادريس.