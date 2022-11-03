شكرا لقرائتكم خبر عن ويجز يحيي حفلاً غدا بمركز المنارة بعد حفله الناجح فى لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل المطرب ويجز، مع جمهورة بمركز المنارة، غداً الجمعة بالوصول إلى نقطة مضيئة من مسيرته الفنية منذ انطلاقه، حيث يقدم حدث يعتبر الأول من نوعه، تحت عنوان "تجربة ويجز"، والتي من خلالها سوف يعيش الجمهور معه في رحلة داخل عقل ويجز ليشاركه عالمه الخاص، من خلال عرض بصري، يلقي من خلاله الضوء علي أحلامة والأمنيات التي جاء بها صغيرا من الإسكندرية إلى القاهرة.

ويعد هذا الحفل تطورا كبيرا لشكل وافكار وتنفيذ الحفلات الموسيقية في مصر، مستعينا فيه بأحدث التكنولوجيا العالمية، التي تجعل الجمهور في قلب الحدث مستمتعا بكل تفاصيله الدقيقة المصممة بإحترافية وإتقان، كما يعكس الحدث مسيرة ويجز الفنية التي بدأها من الورديان بالإسكندرية في أواخر2017.

واحيا ويجز حفلاً كبيراً في العاصمة الإنجليزية لندن وظهر على مسرح الحفل حاملا أعلام فلسطين ومصر، غنى عدداً كبيراً من أغانيه الشهيرة منها "البخت" و"دورك جاي" و"بعودة يا بلادي"، كما قدم أحدث أغنياته "أميرة" لأول مرة على المسرح.

ونشر ويجز صوراُ من الحفل على حسابه بموقع تبادل الصور "إنستجرام" وعلق عليها: "مش مصدق اللى حصل فى لندن، ممتن جداً للفانز والمدينة اللى حسسونى إنى في بيتي التاني، وعايز أشكر الفريق اللي قام بالواجب وزيادة عيلتنا الجديدة في لندن، أشوفكم تاني قريب"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "ياعمري"، وعلق آخر: "أسطورة".



ويجز من حفله الغنائى بلندن