شكرا لقرائتكم خبر عن شاروخان يشكر عشرات المتجمهرين تحت منزله لتهنئته بعيد ميلاده.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النجم الهندى الشهير شاروخان الشكر لعشرات الجماهير الذين تجمهروا أمام منزله لتهنئته بعيد ميلاده و احتفالا به، وقال فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"بحر الحب كما أراه ،شكرا لكم جميعا لوجودكم هنا، وجعل يومى مميز جدا، ممتن اكم وأحبكم جميعا".

ومن جهة أخرى حرص نجم بوليود شاروخان على مفاجأة جمهوره في عيد ميلاده الـ 57، الذي احتفل به امس، حيث كشف عن ملامح فيلمه الجديد " Pathaan" ونشر التريلر الرسمي للفيلم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار شاروخان أن فيلم Pathaan سوف يعرض في دور العرض الهندية 25 من يناير المقبل 2023، بـ 3 لغات وهي اللغة الهندية، اللغة التاميلية، واللغة التيلوغوية.

فيلم Pathaan بطولة شاروخان، ديبيكا بادكون، وجون أبراهام، وغيرهم من الفنانين أنتج سيدهارث أناند وأديتيا شوبرا الفيلم تحت إشراف دار إنتاج Yrf، وهو من إخراج سيدهارث أناند.

يحتفل اليوم النجم العالمى الهندى شاروخان بـ عيد ميلاده الـ 57، حيث ولد شاروخان في 2 نوفمبر من عام 1965، بـ نيودلهي، في الهند، يعد شاروخان فنانا شاملا، حيث إنه ممثل أفلام وراقص ومنتج ورجل أعمال هندي شهير، بالإضافة إلى أنه مالك حقوق الامتياز لفريق كولكاتا نايت رايدرز لرياضة الكريكت.