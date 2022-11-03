شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات "هاشتاج جوزني" تقترب من 70 ألف جنيه فى أول يوم عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "هاشتاج جوزني" إيرادات من شباك التذاكر بدور السينما المصرية في أول يوم عرض وصلت إلى 69,016 جنيها.

ويقوم ببطولة فيلم "هاشتاج جوزني" أمير المصري ومايان السيد وصابرين وبيومي فؤاد، وتدور أحداثه في إطار كوميدى رومانسى حول فارس (أمير المصرى) الذى يقع في غرام مايان السيد ( لي لي) ويواجهان العديد من الصعوبات بسبب تعرضه لمشكلة كبيرة، حتى يتم التخلص منها واتمام الزواج في نهاية الأحداث، ويشارك في بطولته دينا، إسلام إبراهيم، ريهام الشنواني، لبنى عزت وعدد آخر من الفنانين.

وكان فريق عمل فيلم "هاشتاج جوزني" احتفل مؤخرا بعرض العمل من خلال عرض خاص حضره أبطاله، وأيضا عدد من الأصدقاء بالوسط الفني لتهنئتهم منهم الفنان آدم الشرقاوي.

ويتضمن فيلم "هاشتاج جوزني" 3 أغاني منهم أغنية للمطرب أحمد سعد، بعنوان "ليه بدارى" طرحها قبل أسبوع من عرض الفيلم، كلمات محمد البوغة، ألحان شريف إسماعيل وتوزيع عادل عايش.