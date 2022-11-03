شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تهنئ خالد جلال بمناسبه عيد ميلاده" كل سنة وحضرتك طيب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة دنيا سمير غانم صورة لها برفقه المخرج خالد جلال على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، تهنئه فيها بمناسبة عيد ميلاده.

وعلقت دنيا سمير غانم على الصورة المنشورة بـ" كل سنة وحضرتك طيب واستاذ وراقي وبتعشق المسرح، مبسوطة جدا ومستمتعه أن أول مسرحية عملتها في حياتي كانت من إخراج حضرتك، بتمنى لك دوام الصحة والنجاح الجامد جدا"



تغريدة دنيا مسير غانم على انستجرام

وفي وقت سابق من شهر أكتوبر الماضي، حرص المخرج خالد جلال على الترويج للعرض المسرحي "أنستونا" الذي يجمعه بالفنانة دنيا سمير غانم في أولى تجاربها المسرحية.

ونشر خالد جلال صور من كواليس المسرحية تجمعه بدنيا عبر حسابه على "انستجرام"، معلقا عليها: "المسرح عيلة وعشرة وحياة، المسرح كواليس، المسرح دنيا، (أنستونا) كل خميس وجمعة وسبت مع دنيا سمير غانم".

تجسد دنيا سمير غانم في مسرحية "أنستونا"، دور مطربة من حارة شعبية تحلم بالشهرة، بينما يقوم بيومي فؤاد باكتشاف موهبتها وتمهيد طريق النجومية لها، الذى يجسد خلالها دور مايسترو، وتضم المسرحية العديد من الاستعراضات، التى تغني خلالها دنيا عدة أغاني تتماشى مع سياق القصة الذى تعود فيها لزمن الاستعراضات الجميل، الاستعراضات من كلمات أيمن بهجت قمر وتلحين عمرو مصطفى.

مسرحية "أنستونا" التجربة الأولى لدنيا سمير غانم على خشبة المسرح، وهى تأليف كريم سامى وأحمد عبد الوهاب، وإخراج خالد جلال، ويشارك في البطولة بجانب دينا سمير غانم كل من، بيومي فؤاد، كريم عفيفي، سامي مغاوري، عمرو عبد العزيز، مريم السكري، بسنت صيام، محمد سراج.