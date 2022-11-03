"ماذا فعل عبد الناصر؟".. طارق الشناوي يكشف كواليس منع أغنية "البوسطجية اشتكوا" من الإذاعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في 3 نوفمبر 1919، ولدت الفنانة الكبيرة رجاء عبده، التي اشتهرت بأغنية "البوسطجية اشتكوا" التي لحنها الموسيقار الكبير محمد عبدالوهاب.

وتداولت عدد من المواقع أن الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، قام بمنع الأغنية والسبب عمل والده بوظيفة "بوسطجي".

وقال الناقد الكبير طارق الشناوي في تصريح خاص لمصراوي: "ترد أنه حينما قامت الثورة، أن هناك مسؤولين في الإذاعة قاموا بمنع الأغنية، لكنها عادت في عهد جمال عبدالناصر".

وتابع: "الأغنية كانت قبل قيام الثورة، وبقول إن القصة دي ممكن متكونش حقيقية، أو موظف اجتهد ومنع الغنوة، زي ما اجتهدوا قبل كده منعوا أغاني أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب لما قامت ثورة 1952 لأنهم غنوا للملك، ولا يجوز إنهم يغنوا للعهد الجديد".

وأضاف: "لكن القرار ده أسقطه عبدالناصر لما عرف، كان هو مش رئيس الجمهورية كان وقتها رئيس الوزراء، لكن عبدالناصر حتى في وجود الرئيس محمد نجيب كان شخصية لها سلطة".

واستكمل: "منع الأغنية اجتهاد موظف وحينما علم به عبدالناصر أوقفه، ودليلي أن هناك فيلم شهير للفنان شكري سرحان والكاتب يحيى حقي وهو (البوسطجي) تم إنتاجه في عهد عبدالناصر وهو من إنتاج مؤسسة السينما في الستينات، عن بوسطجي يتلصص على الجوابات، ولو كان هذا الموضوع يسبب عقدة لجمال عبدالناصر كان سيمنعه أو اسينتبه لموظفين في المؤسسة لوجود مشكلة ويمنعوه خاصة أنه إنتاج الدولة".

واختتم الشناوي حديثه قائلا: "الأغنية أذيعت في عهد جمال عبدالناصر، قد تكون منعت لفترة وجيزة وحينما علم جمال عبدالناصر رفض قرار المنع".