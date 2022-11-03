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وفاة المطرب الشعبي إبراهيم عبد الشفيع صاحب "مدد يامرسي يا أبو العباس"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

رحل عن عالمنا الفنان الشعبي السكندري إبراهيم عبد الشفيع، عن عمر يناهز 86 عامًا، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلنت أسرة إبراهيم عبد الشفيع، أنه من المقرر أن يتم صلاة الجنازة على الفنان الراحل من مسجد سيف، بمنطقة باكوس، بينما يتم دفن الجثمان بمقابر الأسرة بأبو النور بمنطقة باكوس.

وبدأ عبد الشفيع مشواره الفني كمطرب وملحن مع افتتاح إذاعة الإسكندرية، وألف العديد من الأعمال الغنائية .

ومن أهم أعماله: مدد يامرسي ياا بو العباس، وعابر سبيل، العاشقين، بلدي الغالية، يا مرحبا، جهاد، وله أغاني مسجلة في تليفزيون القاهرة، ويحمل أحد شوارع الإسكندرية اسمه.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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