وفاة المطرب الشعبي إبراهيم عبد الشفيع صاحب "مدد يامرسي يا أبو العباس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

رحل عن عالمنا الفنان الشعبي السكندري إبراهيم عبد الشفيع، عن عمر يناهز 86 عامًا، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلنت أسرة إبراهيم عبد الشفيع، أنه من المقرر أن يتم صلاة الجنازة على الفنان الراحل من مسجد سيف، بمنطقة باكوس، بينما يتم دفن الجثمان بمقابر الأسرة بأبو النور بمنطقة باكوس.

وبدأ عبد الشفيع مشواره الفني كمطرب وملحن مع افتتاح إذاعة الإسكندرية، وألف العديد من الأعمال الغنائية .

ومن أهم أعماله: مدد يامرسي ياا بو العباس، وعابر سبيل، العاشقين، بلدي الغالية، يا مرحبا، جهاد، وله أغاني مسجلة في تليفزيون القاهرة، ويحمل أحد شوارع الإسكندرية اسمه.