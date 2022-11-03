تضم عمالقة الفن.. صورة نادرة من عزاء الفنان أنور وجدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نادرة من عزاء الفنان الكبير أنور وجدي، الذي رحل عن عالمنا عام 1955.

ويظهر في عزاء النجم الراحل كبار نجوم الفن، وهم النجم فريد شوقي، النجم عبدالسلام النابلسي، النجم يوسف وهبي، النجم محمد فوزي، والنجم جورج أبيض.

أنور وجدي عمل في كتابة السيناريو، والتمثيل، والإخراج، والإنتاج، فقد كان الراحل الكبير من أهم النجوم في فن صناعة السينما، كما اكتشف خلال مشواره الفني عددا من النجوم.

ومن أبرز أعمال الفنان الكبير: "دهب، عنبر، ليلى بنت الفقراء، قلبي دليلي، أمير الانتقام، قلبي دليلي، ياسمين، ليلة الحنة، 4 بنات وضابط".

وفي 14 مايو 1955، رحل الفنان الكبير أنور وجدي عن عالمنا عن عمر يناهز 50 عام، بعد صراع طويل مع مرض الكلى.