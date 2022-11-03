حسن الرداد: ذهبت لطبيب مخ وأعصاب بسبب "تحت تهديد السلاح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشف الفنان حسن الرداد عن كواليس ذهابه لطبيب مخ وأعصاب، بسبب فيلمه الجديد "تحت تهديد السلاح".

وقال الرداد في لقاء تليفزيوني مع برنامج "ذا انسايدر": "أول ما قريت النص وقعت في غرامه، لأنه تحدي وكل ما بقرا السيناريو تاني بشوف أد إيه هو صعب".

وتابع: "الفيلم فخ مليان مشاهد صعبة كتير وعلاقات كتير، لقيت فيه جزء لازم ألجأ لدكتور فروحت لدكتور مخ وأعصاب وأنا مكنتش عايز أعمل النوع ده من المشاهد من غير روح".

فيلم "تحت تهديد السلاح" بطولة: حسن الرداد، شيرين رضا، بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل، عباس أبو الحسن، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

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