الليلة.. حفل أصالة في ختام مهرجان الموسيقى العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تحيي الفنانة السورية أصالة نصري، حفلها الغنائي مساء الليلة في ختام الدورة الـ 31 لمهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية.

وشهد المهرجان هذا العام مشاركة كبار نجوم الفن من مصر والعالم العربي، أبرزهم: الكينج محمد منير، مدحت صالح، هاني شاكر، علي الحجار، محمد الحلو، كارول سماحة، مي فاروق، سعد رمضان، عفاف راضي، رامي عياش.

كما شارك الفنان راغب علامة، مروة ناجي، آيات فاروق، ريهام عبدالحكيم، محمد محسن، ديانا حداد، عاصي الحلاني، صابر الرباعي، ملحم زين، جنات، همام إبراهيم.

وأقيمت الدورة الـ 31 للمهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، وأهديت إلى روح الموسيقار الكبير علي إسماعيل.