البوستر الرسمي لـ The Last of Us قبل عرضه فى يناير.. صورة

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لمسلسل The Last of Us، البوستر الرسمي للسلسلة المقرر عرضها في 15 يناير المقبل، للنجم العالمي بيدرو باسكال، بعد أيام قليلة من طرح كواليس من العمل المنتظرعبر المنصة الأمريكية HBO.



البوستر الرسمي للمسلسل

تتبع سلسلة "The Last of Us" ، يلعب النجم بيدرو باسكال في المسلسل شخصية " Joel" ، بينما كان يسافر عبر الولايات المتحدة بسبب مرض مميت يُدعى فطر كورديسيبس، وكان يسافر مع فتاة صغيرة تدعى إيلى، تلعب دورها بيلا رامزى، والتي تلعب دورًا مهمًا في إيجاد علاج لطاعون الزومبي الذي دمر المجتمع.

ووفقاً للتقرير الذي نشرته صحيفة "Variety" تم الكشف عن المقطع الدعائي في 26 سبتمبر ، والذي أطلق عليه اسم يوم التفشي في مجتمع "The Last of Us". في لعبة الفيديو الأصلية، بدأ فطر كورديسيبس بالانتشار لأول مرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وفي المقطع الدعائي سيتعرف المعجبون على اللحظات المهمة من لعبة الفيديو "The Last of Us" ، مثل هروب جويل وإيلي من منطقة الحجر الصحي، ويتوجب عليها اجتياز ناطحتي سحاب منهارتين، وإيلي تركب جولة مع صديقة طفولتها رايلي وجويل مع ابنته سارة في بداية الوباء.