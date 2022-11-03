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اليوم .. انطلاق مسرحية "حتى لا يطير الدكان" لأكرم حسنى بالسعودية

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القاهرة - سامية سيد - يبدأ العرض المسرحي " حتي لا يطير الدكان  " فى اليوم الخميس الموافق 3 نوفمبر، وتعرض المسرحية لمدة خمسة أيام ، والعرض من بطولة أكرم حسني، درة، بيومي فؤاد، محمد أنور، إسماعيل فرغلي، وهي قصة وإنتاج أمير طعيمة، وديكور محمود صبري ، ومن إخراج محمد أوتاكا.

 

وكان قد أعلن النجم أكرم حسني خلال الأيام الماضية عن البوستر الرسمي للعرض وقال علي صفحته بموقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك " استنوا قمر الدين و زبدة في "حتي لا يطير الدكان" من تأليف وانتاج: أمير طعيمة ، شارك في الكتابة: احمد مجدي - احمد مصطفى - مصطفى نعمان ، اخراج: محمد اوتاكا .

 

وتعتبر تلك المشاركة الثانية لأكرم حسني في المسرح، حيث قام ببطولة مسرحية عطل فني " 2020، بمشاركة شيكو وهشام ماجد وأيتن عامر، وهي أيضًا تعاونه المسرحي الثاني مع المؤلف أمير طعيمة والمخرج محمد أوتاكا.

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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