شكرا لقرائتكم خبر عن موقع أجنبى يعرض مقتنيات عمر الشريف للبيع بسعر بخس وابنه يقدم بلاغا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض موقع أجنبى مقتنيات تخص النجم الراحل عمر الشريف للبيع بسعر بخس، ومن تلك المقتيات جائزة مهرجان فينيسيا وجائزة مهرجان فيينا، بالإضافة إلى بالطو عمر الشريف وكروته البنكية وكارت عضويته فى الاتحاد الفرنسى لسباقات الخيل.

وقدم طارق عمر الشريف ابن النجم الراحل عمر الشريف بلاغا للشرطة الفرنسية بعد أن نما إلى علمه بيع بعض مقتنيات أبيه للبيع فى مزاد علنى بفرنسا بسعر بخس، ووصف الأمر بالسرقة.



مقتيات عمر الشريف



مقتيات عمر الشريف



مقتنيات عمر الشريف



مقتنيات عمر الشريف

ولد الفنان الراحل عمر الشريف عام 1932 بالإسكندرية وكان والده تاجر أخشاب، أما والدته كلير سعادة فكانت سيدة مجتمع من أسرة ذات أصول لبنانية - سورية أرستقراطية، وخلال دراسته كانت له العديد من التجارب على المسرح المدرسي، والتحق بكلية فيكتوريا البريطانية في الإسكندرية.

بعد تخرجه عمل مع والده، وسافر إلى لندن للدراسة التمثيل في الأكاديمية الملكية للفنون الدرامية، وقدّم بعد عودته إلى مصر العديد من تجارب الأداء، كما شارك في عروضٍ مسرحية على خشبة مسرح فيكتوريا كوليدج التي كان يدرس بها، إلى أن عرض عليه زميله في كلية فيكتوريا المخرج العالمي يوسف شاهين بطولة فيلمه "صراع مع الوادي" عام 1954 مع فاتن حمامة، ومنحه اسم عمر الشريف، انطلق بعد ذلك نحو النجومية بعد نجاح "صراع في الوادي".

وفي عام 1955 تزوج عمر الشريف من فاتن حمامة وأنجبا ابنهما طارق، واجتمع الشريف مع فاتن حمامة بعد ذلك في عدد من الأفلام هي "أيامنا الحلوة" عام 1955، "صراع في الميناء" عام 1956، "لا أنام" عام 1957، "سيدة القصر" عام 1958، "نهر الحب" عام 1961 و"أرض السلام" عام.1957

فى أوائل الستينيات التقى بالمخرج العالمى دافيد لين، والذى اكتشفه وقدمه في العديد من الأفلام، وقدم فيلمه الأول "لورنس العرب" في عام 1962 لقي شهرة جماهيرية كبيرة، واستمر عمر مع نفس المخرج دافيد لين ليلعب عدة أدوار في عده أفلام منها: فيلم "دكتور جيفاغو"، وفيلم "الرولز رويس الصفراء"، وفيلم "الثلج الأخضر" ومن أفلامه في السينما العالمية أيضاً "الوادي الأخير" و"بذور التمر الهندي" وغيرها.

توفى عمر الشريف يوم 10 يوليو عام 2015 بسبب نوبة قلبية، وأقيمت جنازته في جامع المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وحضرها عدد كبير من أصدقائه وأقاربه، ودُفن في مقبرة السيدة نفيسة.