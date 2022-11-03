شكرا لقرائتكم خبر عن تحت تهديد السلاح يحصد 159ألفًا و537 جنيهًا في أول أيام عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم تحت تهديد السلاح 159 ألفًا و537 جنيهًا في أول أيام عرضه في السينمات المختلفة، وهو من بطولة حسن الرداد، مي عمر، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، جورى بكر، أحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف فتحي عبد الوهاب، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

وتدور قصة فيلم "تحت تهديد السلاح" في إطار الأكشن والإثارة بدءًا من جريمة قتل حدثت بالفعل، يتم اتهام فيها الرداد حيث يبحث رجل عن حبيبته السابقة فيجدها ويقرر الزواج منها، وبعدها تحدث مفاجأة تغير حياته بالكامل.

واحتفل صناع فيلم "تحت تهديد السلاح"، بعرضه الخاص فى مدينة دبى بالامارات، وحضر من الأبطال كل من، حسن الرداد ومي عمر والمنتج أحمد السبكى، وحضر من الضيوف كل من، النجمة إيمي سمير غانم والسيناريست تامرحبيب والمخرج محمد سامى والفنانة ميساء مغربي والاعلامية مهيرة عبد العزيز والإعلامية رشا الخطيب.

كما طرح النجم بهاء سلطان الأغنية الدعائية للفيلم والتي تحمل عنوان "أسود فحمة"، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وليد سعد، وتوزيع جلال حمداوى.