شكرا لقرائتكم خبر عن نجل شقيق عبد الحليم حافظ عن إيصال الصرف الموقع من العندليب: مضروب ومزور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد محمد شبانة، نجل شقيق عبد الحليم حافظ، على الايصال الموقع من العندليب الراحل بإذن صرف 150 حنيه بدل مطرب من شركة صوت الفن التي كان حليم شريكاً فيها، وذلك بعد ظهور هذا الايصال على إحدى صفحات السوشيال ميديا مؤكداً لـ"الخليج 365" أن هذا الايصال مضروب ومزور.

وأوضح شبانة: "دا اسمه أى كلام وخلاص، هو عبد الحليم هيجى ياخد 150 جنيه!؟ فدا كلام يضحك الصراحة، وهو طبعا مصلحة اللى ضاربهم انه يحاول يلفق لعبد الحليم أشياء قانونية مش موجودة علشان كدا ضرب الوصلين دول، وعبد الحليم أصلاً شريك في الشركة فهيصرف لنفسه فلوس بهذه الطريقة مثلا!؟، واللى حصل إن واحد ضارب توقيع على وصل قديم وخلاص ودا شغل نصب قديم من بتاع زمان".



ايصال موقع من عبد الحليم حافظ

وكان حساب على السوشيال ميديا نشر منشور قال فيه "اليوم شريت مجموعة كبيرة من أعمال شركة "صوت الفن" التي كان يمتلكها عبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب فيها توقيعاتهم وعقود الأفلام والأغاني وحتى نوت الموسيقى بخط عبد الوهاب" وأرفق "نواف العازمى" هذا البوست بعدد من الصور لبعض الوثائق الخاصة بالشركة.

وبعد دقائق قليلة قام بحذف البوست، لكن لحسن الحظ كنا قد احتفظنا بصور للبوست وحملنا هذه الوثائق والتي كان منها إذن صرف بقيمة 150 جنيه موقع من عبد الحليم حافظ بصفته شريك في الشركة إلى عبد الحليم حافظ بصفته فنانا "بدل مطرب"، ويعود إذن الصرف إلى الأول من يونيو في سنة 1966.

يذكر أن شركة "صوت الفن" تأسسست فى سنة 1961، وقام بتأسيسها الموسيقار محمد عبد الوهاب، والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ ، ومدير التصوير وحيد فريد، ومجدى العمروسى.