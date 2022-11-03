شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة تعود لدراما رمضان 2023 بمسلسلى "حضرة العمدة" و"علاقة مشروعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود الفنانة بسمة لدراما رمضان المقبل 2023، بمسلسلين جديدين، بعدما غابت عن الدراما الرمضانية في العامين الماضيين، حيث تعاقدت بسمة على المشاركة فى "حضرة العمرة"، و"علاقة مشروعة" من 15 حلقة، ومن المقرر أن تبدأ تصوير العملين الشهر المقبل بعد الانتهاء من التحضيرات ومعاينة أماكن التصوير.

"حضرة العمدة" تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز ويشارك فى بطولته روبي، محمود عبد المغنى، بسمة، وإدوارد، ومحمود حافظ، نهلة سلامة، وآخرين، أما مسلسل "علاقة مشروعة" فتشارك في بطولته إلى جانب ياسر جلال ومى عمر وخالد الصاوى.

وشاركت بسمة بظهور خاص في مسلسل "طير بينا يا قلبلى" الذى تم عرضه مؤخراً على قناة ON، والعمل بطولة ريم مصطفى، دنيا ماهر، حازم سمير، نور محمود، ليلي حسين، إبرام سمير، عمرو عبد العزيز، هالة فاخر، محسن محيي الدين، أحمد صيام، إسماعيل فرغلي، ماجده منير، الطفلة ريما مصطفي، الطفل سليم مصطفي، ومن تأليف باسم علي الخطيب - إسلام شتا - أحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار.

كما انتهت بسمة من تصوير حكاية بعنوان "ريش أبيض" من ضمن مسلسل "حدث بالفعل" تأليف فادى النجار وإخراج محمد هشام الرشيدى، الذى يتضمن العديد من القصص المنفصلة وكل قصة تحمل اسماً مستقلاً بذاتها تضم أبطال مختلفين، ويشارك في بطولة حكاية "ريش أبيض" ماجد المصرى، رنا رئيس، سينتيا خليفة، وأحمد عبدالله محمود.