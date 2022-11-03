أكرم حسني يروج لمسرحية "حتى لا يطير الدكان" ونجوم يعلقون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شارك الفنان أكرم حسني جمهوره ومتابعيه بوستر ترويجي لمسرحية "حتى لا يطير الدكان"، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وعلق الفنان أكرم حسني على البوستر: "مستنيكم بكرة إن شاء الله، 8:30 مساء، على مسرح محمد العلي بوليفارد"، وأضاف الفنان شيكو: "مبروك حبايبي"، وعلق الفنان عمر عبد العزيز: "مبروك بقى".

ويشارك أكرم حسني في البطولة: بيومي فؤاد، محمد أنور، إسماعيل فرغلي، قصة وإنتاج أمير طعيمة ومن إخراج محمد أوتاكا.

وتعتبر تلك المشاركة الثانية لأكرم حسني في المسرح، إذ قام ببطولة مسرحية عطل فني عام 2020، بمشاركة شيكو وهشام ماجد وأيتن عامر، وهي أيضًا تعاونه المسرحي الثاني مع المؤلف أمير طعيمة والمخرج محمد أوتاكا، وحققت المسرحية عروضًا كاملة العدد بالمملكة العربية السعودية خلال فعاليات موسم الرياض وأيضًا وقت عرضها في جدة وحققت نجاحًا كبيرًا.