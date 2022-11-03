مايان السيد تنشر صورا من العرض الخاص لفيلم "هاشتاج جوزني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة مايان السيد جمهورها ومتابعيها صورا من العرض الخاص لفيلم "هاشتاج جوزني" وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وعلقت الفنانة مايان السيد على الصور قائلة: "من العرض الخاص لفيلم هاشتاج جوزني، شكرا لأهلي وأصدقائي على حضورهم وتشجيعهم ليا، بجد من أحلى أيام حياتي".

وتابعت: "فيلمنا هيتعرض في كل دور العرض"، أضاف أحد المتابعين تعليقا: "قمر ما شاء الله"، وعلق آخر: "ألف مبروك".

فيلم "هاشتاج جوزني" بطولة: أمير المصري، مايان السيد، دينا، صابرين، إسلام إبراهيم، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، محمد محمود، حسام داغر، إسماعيل فرغلي، لبني عزت، ومن تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج عصام نصار.