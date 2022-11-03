فن ومشاهير

مايان السيد تنشر صورا من العرض الخاص لفيلم "هاشتاج جوزني"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة مايان السيد جمهورها ومتابعيها صورا من العرض الخاص لفيلم "هاشتاج جوزني" وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وعلقت الفنانة مايان السيد على الصور قائلة: "من العرض الخاص لفيلم هاشتاج جوزني، شكرا لأهلي وأصدقائي على حضورهم وتشجيعهم ليا، بجد من أحلى أيام حياتي".

وتابعت: "فيلمنا هيتعرض في كل دور العرض"، أضاف أحد المتابعين تعليقا: "قمر ما شاء الله"، وعلق آخر: "ألف مبروك".

فيلم "هاشتاج جوزني" بطولة: أمير المصري، مايان السيد، دينا، صابرين، إسلام إبراهيم، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، محمد محمود، حسام داغر، إسماعيل فرغلي، لبني عزت، ومن تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج عصام نصار.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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