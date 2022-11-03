شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عرض فيلم "هاشتاج جوزني" في دور السينما اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل دور السينما المصرية اليوم فيلم "هاشتاج جوزني" بطولة أمير المصري ومايان السيد وصابرين وبيومي فؤاد.

وتدور أحداث فيلم "هاشتاج جوزني" في إطار كوميدى رومانسى من خلال شخصية فارس (أمير المصرى) الذى يعيش قصة حب مع مايان السيد ويواجهان العديد من الصعوبات حتى يتم التخلص منها واتمام الزواج في نهاية الأحداث، ويشارك في بطولته دينا، إسلام إبراهيم، ريهام الشنواني، لبنى عزت وعدد آخر من الفنانين.

وكان فريق عمل فيلم "هاشتاج جوزني" احتفل مؤخرا بعرض العمل من خلال عرض خاص حضره أبطاله، وأيضا عدد من الأصدقاء بالوسط الفني لتهنئتهم منهم الفنان آدم الشرقاوي.

ويتضمن فيلم "هاشتاج جوزني" 3 أغاني منهم أغنية للمطرب أحمد سعد، بعنوان "ليه بدارى" طرحها قبل أسبوع من عرض الفيلم، كلمات محمد البوغة، ألحان شريف إسماعيل وتوزيع عادل عايش.