شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المصرى .. غياب سنوات عن التمثيل فى مصر وعودة قوية بـ 6 أعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش الفنان أمير المصرى حالة من النشاط الفني في الأشهر الأخيرة، ويأتي ذلك ضمن خطواته الأخيرة بالعودة إلى التمثيل في مصر بكثافة بعد غياب سنوات، حيث كانت انطلاقته قوية كممثل شاب في فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" مع النجم محمد هنيدى عام 2018، ثم فيلم "الثلاثة يشتغلونها" مع ياسمين عبد العزيز عام 2010 وبعدها غاب عن العمل في مصر متجها للمشاركة بأعمال خارج مصر.

بعد 5 سنوات من الغياب عن مصر ومشاركته في أكثر من فيلم بأمريكا عاد أمير المصرى إلى مصر وقدم أولى أدواره في الدراما خلال مسلسل "أستاذ ورئيس قسم" أمام الزعيم عادل إمام عام 2015، ثم ابتعد مرة أخرى لمدة 4 سنوات حتى عاد خلال مسلسل "البرنسيسة بيسة" عام 2019 والذى قدم فيه دور البطولة أمام النجمة مى عز الدين، وبعدها قرر التركيز في تقديم أعمال مصرية.

وعلى مدار العامين الماضيين أصبح أمير المصرى أكثر تواجداً في السينما والدراما المصرية، حيث قدم بطولة حكاية بعنوان "النظارة البيضا" من مسلسل "نصيبى وقسمتك 4" العام الماضى، وفى نفس العام شارك في فيلم "ريتسا" مع محمود حمية وأحمد الفيشاوى، واستكمل تواجده القوى بالمشاركة في مسلسل "الاختيار 3" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، بالإضافة إلى مسلسل "مجنونة بيك" الذى يعرض حالياً على إحدى المنصات الرقمية.

واختتم أمير المصرى عام 2022 ببطولته لفيلم "هاشتاج جوزنى" ويشارك في بطولته مايان السيد، صابرين، بيومى فؤاد، دينا، إسلام إبراهيم، ريهام الشنواني، سامى مغاورى، محمد محمود لبنى عزت وعدد آخر من الفنانين تأليف محمد سمير مبروك وأحمد عادل سلطان وشاركت في الكتابة سحرغريب وإخراج عصام نصار.

وتدور أحداث فيلم "هاشتاج جوزنى" في إطار كوميدى رومانسى الممتزجة بعدد من الأغاني، وذلك من خلال شخصية فارس (أمير المصرى) الذى يعيش قصة حب مع مايان السيد ويواجهان العديد من الصعوبات حتى يتم التخلص منها واتمام الزواج في نهاية الأحداث.