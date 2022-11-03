شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تحيي حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الفنانة أصالة لإحياء حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية الليلة على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، ومن المقرر أن تقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيها التي يتفاعل معها الجمهور.

وروجت أصالة للحفل عبر حسابها على "انستجرام" معبرة عن سعادتها البالغة بالمشاركة في مهرجان الموسيقى العربية، ونشرت بوستر الحفل، معلقة عليه: "رح نلتقى بمكان من سنين طويله فيه بنلتقي.. فيه بينا ذكريات ووصلنا بصوت واحد لحدود السّما.. بدار الأوبّرا المصريه بأجمل وأعرق دار للموسيقى العربيّه الأصيلة".





وتابعت: "الأغاني كتير حلوه ورح نقدّم بعض منها بشكل جديد مابيشبه شي قبله.. متل لوحه رسمت ترتيب الأغاني مرّه نرقص ومرّه نسمع ومرّه نسرح وبصوت عالي حنغني.. رح نترك برّه كلّ الأوجاع ونجتمع على موعد للفرح للأمل للشجن للمحبًه وللوفا.. ليلة ختام مهرجان الموسيقى العربيّه رح تجمعنا سوا أنتوا وأنا بالسّاحره الآسره القاهرة".

وانطلق الخميس قبل الماضى افتتاح مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الـ31 بدار الأوبرا المصرية، بحضور كل من وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، وجيهان مرسى مديرة المهرجان، ومجدى صابر رئيس دار الأوبرا، وأُهديت الدورة إلى روح الموسيقار على إسماعيل، تقديرا لمشواره الغنائى الكبير الملىء بالإنجازات.

وحصلت شبكة تليفزيون الحياة على حق الإذاعة الحصرية لحفلات لمهرجان الموسيقى العربية الـ31، والمُقام خلال الفترة من 20 أكتوبر إلى 3 نوفمبر، على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، بمشاركة نخبة من نجوم الفن.