أمير المصري ينشر صورا من العرض الخاص لفيلم "هاشتاج جوزنى" ونجوم الفن يعلقون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شارك الفنان أمير المصري جمهوره ومتابعيه صورا من العرض الخاص لفيلم "هاشتاج جوزني" الذي يشارك في بطولته، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وعلق أمير المصري على الصور: "أحلى عرض خاص هاشتاج جوزني، شكرا لأهلي وصحابي اللي حضروا وكل الصحافة والإعلام والجمهور وشكرا لفريق العمل الرائع اللي اشتغل على الفيلم، وأتمنى الفيلم يعجب الجمهور"، وأضاف الفنان طارق الإبياري تعليقا: "مبروك ياحبيبي"، وعلقت الفنانة أميرة أديب: "فيلم لطيف".

فيلم "هاشتاج جوزني" بطولة: أمير المصري، مايان السيد، دينا، صابرين، إسلام إبراهيم، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، محمد محمود، حسام داغر، إسماعيل فرغلي، لبني عزت، ومن تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج عصام نصار.