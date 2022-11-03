شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Don't Worry Darling يحقق 84 مليون دولار حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الدراما والإثارة والتشويق Don't Worry Darling إيرادات وصلت إلى 84 مليونًا و 998 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى، منذ طرح العمل يوم 23 سبتمبر الماضى، العمل من إنتاج شركة Warner Bros.

وانقسمت الإيرادات بين 44 مليونًا و898 ألف دولار بدور العرض الأمريكية، التي وصل عددها إلى 4113 دارعرض، و40 مليونًا و100 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

ويدور فيلم Don't Worry Darling حول ربة منزل في الخمسينيات التى بدأت تعيش مع زوجها في مجتمع تجريبي، وتشعر دائما بالقلق من أن شركته تخفي الكثير من الاسرار المزعجة.

فيلم Don't Worry Darling من إخراج أوليفيا وايلد، ومن تأليف كل من كاتي سيلبرمان، كاري فان دايك، شين فان دايك.

ويقوم ببطول فيلم الدراما الجديد Don't Worry Darling كل من فلورنسا بوج، هاري ستايلز، كريس باين، أوليفيا وايلد، كيكي لين، جيما تشان، نيك كرول، سيدني تشاندلر، كيت بيرلانت.