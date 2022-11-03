شكرا لقرائتكم خبر عن مريم فخر الدين وتألق مرتين مع أحمد مظهر وصلاح ذو الفقار .. فى ذكرى رحيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الخميس ذكرى وفاة الفنانة مريم فخر الدين، إذ رحلت عن عالمنا يوم 3 نوفمبر 2014، بعد أن قدمت العديد من الأدوار البارزة في السينما المصرية.

ومن أبرز الأدوار التي قدمتها مريم فخر الدين شخصية الأميرة إنجي في فيلم "رد قلبي" الصادر عام 1957، وشاركها بطولة الفيلم شكري سرحان وأحمد مظهر وصلاح ذو الفقار وإخراج عز الدين ذو الفقار، كما تالقت في دور جيهان حلمي شوكت بفيلم "الأيدي الناعمة" والمفارقة أن الفيلم جمعها أيضا بـ احمد مظهر وصلاح ذو الفقار، والفيلم من إخراج محمود ذو الفقار.

أيضا تعد شخصية صفية في فيلم "لا أنام" أحد أبرز الشخصيات التي جسدتها مريم فخر الدين، وشاركها بطولة العمل فاتن حمامة وعماد حمدي وهند رستم ويحيي شاهين وعمر الشريف، وإخراج صلاح أبو سيف.

ولدت مريم فخر الدين فى 8 يناير من عام 1933 بمدينة الفيوم لأب مصرى وأم مجرية، وحصلت على شهادة تعادل البكالوريا، واستطاعت أن تتقن 5 لغات هي الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والمجرية، وكان جمالها مفتاحاً لدخولها المجال الفنى صدفة، عندما ذهبت للتصوير في استديو شهير، وكان عمرها في ذلك الوقت 18عاما، وعرض عليها المصور الاشتراك بصورتها في مسابقة فتاة الغلاف لمجلة شهيرة، وبالفعل فازت الفتاة الجميلة فى المسابقة، وحصلت على مبلغ مالي كبير، وعندما شاهد صورتها المخرج أحمد بدرخان رشحها للمشاركة في فيلم "ليلة غرام".