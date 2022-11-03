شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المصري: "هاشتاج جوزني" تجربة مختلفة فى السينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الممثل أمير المصري عن سعادته بعرض فيلمه "هاشتاج جوزني" في دور السينما المصرية بدءًا من اليوم الخميس، والذي يجمعه بالممثلة الشابة مايان السيد.

وقال أمير المصري في تصريحات لـ ”الخليج 365”: الفيلم تجربة مختلفة في السينما المصرية بها كوميديا ورومانسية وأغاني، وهو الأمر الذي شجعه على خوضها.

أما عن عمله مع مايان السيد أشار أمير المصري إلى أنه تجمعه بها علاقة صداقة قبل أن يشاركا معا في بطولة الفيلم.

وتدور أحداث فيلم "هاشتاج جوزني" في إطار كوميدى رومانسى من خلال شخصية فارس (أمير المصرى) الذى يعيش قصة حب مع مايان السيد، ويواجهان العديد من الصعوبات حتى يتم التخلص منها وإتمام الزواج في نهاية الأحداث، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، صابرين، دينا، إسلام إبراهيم، ريهام الشنواني، لبنى عزت وعدد آخر من الفنانين.

وكان المطرب أحمد سعد، قد طرح أغنية جديدة بعنوان "ليه بدارى" من فيلم "هاشتاج جوزنى"، كلمات محمد البوغة، ألحان شريف إسماعيل وتوزيع عادل عايش.