ريم العدل تحيي ذكرى ميلاد عمها سامي العدل بهذه الكلمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيت مصممة الأزياء ريم العدل ذكرى ميلاد عمها الفنان الراحل سامي العدل، التي وافقت أمس الأربعاء 2 نوفمبر.

ونشرت ريم مقطع فيديو مجمع لعدة أعمال الفنان الراحل سامي العدل، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك".

وعلقت ريم: "كل سنة وأنت حبيبي، كل سنة وإنت سبب في كل حاجة حلوة حصلت في حياتنا، كل سنة وأنت في مكان أحسن وكل الناس بتحبك وبتدعيلك، وحشتنا قوي".

ورحل الفنان الكبير سامي العدل عن عالمنا عام 2015 عن عمر ناهز الـ 68 عامًا.

وشارك "العدل" في العديد من الأفلام أبرزها: "حرب الفراولة، عصابة حمادة وتوتو، مملكة الهلوسة، اللعبة الأخيرة، مذبحة الشرفاء، وغيرها.

كما كان له تاريخ كبير في التليفزيون حيث شارك في عدة أعمال منها: "حكايات هو وهي، بلاغ للنائب العام، أبرياء في المصيدة، اللص الذي أحبه، أهلا فطوطة، الفجالة، حديث الصباح والمساء، محمود المصري، ريا وسكينة، وآخرها "بين السرايات".