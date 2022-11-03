حسن شاكوش يلمح للتعاون مع عمر كمال وحمو بيكا (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شارك مغني المهرجانات حسن شاكوش جمهوره ومتابعيه صورة جمعته بعمر كمال وحمو بيكا، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وعلق حسن شاكوش على الصورة: "تفتكروا العودة هتكون عاملة إزاي؟"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "هتكسروا الدنيا كالعادة"، وعلق آخر: "العودة بأعلى جودة".

يذكر أن مغني المهرجانات حسن شاكوش، طرح أغنيته الجديدة "حنيلي" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وعلى جميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو.

أغنية "حنيلي" من كلمات إسلام المصري وألحان حسن شاكوش وتوزيع موسيقى إسلام ساسو ومن إنتاج شركة "مزيكا" للمنتج محمد جابر، والكليب من إخراج هادي الباجوري، بعد أغنية "حبيبتي" التي ظهرت فيها الفنانة ياسمين رئيس.

يذكر أن، حسن شاكوش، كان قد قرر تأجيل طرح أغنيته الجديدة "حنيلي" تنفيذا لحالة الحداد العام على ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين بالجيزة.

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