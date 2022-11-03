شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء سلطان يكشف تفاصيل أعماله الغنائية مع أنغام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل النجم بهاء سلطان الليلة ضيفًا على برنامج "أنغام" الذي تقدمه الفنانة أنغام على شاشة قناة DMC، فى تمام الساعة العاشرة مساءً، للحديث عن أحدث أعماله الغنائية.



انغام وبهاء سلطان

واحتفل النجم بهاء سلطان بأغانيه الجديدة التى طرحها خلال الأسابيع الماضية، ومنها "دلوقتي عجبناكو" و"ندراً عليا"، حيث اجتمع مع صناع هذه الأغانى من الشعراء والملحنين، حيث تعاون في الأغنية الأولى "دلوقت عجبناكو" مع الشاعرة منة القيعي وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع أحمد عادل، أما أغنية "ندراً عليا" فهى من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيي، توزيع وسام عبدالمنعم .

كما انتهى الفنان بهاء سلطان من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم "المطاريد" الذى يقوم ببطولته الفنان أحمد حاتم، والذى تم الانتهاء من تصويره مؤخرًا ويجرى جاليا أعمال المونتاج والمكساج تمهيداً لطرح الفيلم فى دور العرض خلال الفترة المقبلة، ليستمر بهاء سلطان في انطلاقته الفنية الجديدة منذ انتهاء أزمته مع المنتج نصر محروس.