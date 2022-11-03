شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد توجه رسالة للنجم محمود عبد العزيز مع اقتراب ذكرى رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت الفنانة نبيلة عبيد ذكرى النجم الراحل محمود عبد العزيز، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام"، ونشرت فيديو يحتوى على مشاهد من أعمال جمعتهما، وعلقت: "محمود عبد العزيز.. النجم الكبير اللى كان ما بينا أحلى الأفلام اللي حتفضل عايشه في ذاكرة السينما وفي وجدان المشاهدين.. وأحد النجوم اللي كنت بعتز بصداقته وبستمتع بالتمثيل معاه".

وأضافت: "ولا كان في بينا يوم زعل أو خصام.. اقتربت ذكرى رحيلك عن الدنيا يا محمود ولكنك عايش وحتفضل عايش في قلوب كل محبيك.. ربنا يرحمك يا أغلى وأعز صديق".

وتأتى ذكرى الفنان محمود عبد العزيز يوم 12 نوفمبر، وبلغ رصيد الساحر محمود عبد العزيز فى السينما المصرية حوالى 84 فيلمًا، وقدم من خلال هذه الأعمال عددًا من الأدوار المتنوعة بين الرومانسية والكوميدية والواقعية، ومن أبرز أعماله السينمائية "الكيت كات" للمخرج داود عبد السيد، حيث أن النجاح الكبير الذى حققه بهذا العمل، بأدائه العبقرى مكنه من الحصول على العديد من الجوائز والأوسمة من مختلف المهرجانات الدولية والمحلية، فحصل على جائزة أحسن ممثل من مهرجانى دمشق السينمائى الدولى والإسكندرية السينمائى، ومن أفلامه الأخرى "الشقة من حق الزوجة"و"ضاع العمر ياولدى"و"العذراء والشعر الأبيض"و"تزوير فى أوراق رسمية" و"العار" و"الكيف" و"جرى الوحوش" و"ليلة البيبى دول" و"سوق المتعة" و"إبراهيم الأبيض" و"مع حبى وأشواقى" و"الساحر" و"كالة البلح" وغيرها الكثير والكثير.