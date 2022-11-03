شكرا لقرائتكم خبر عن أكشن وإثارة وتشويق لفيلم Black Panther: Wakanda Forever.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة مارفل عن لقطات تشويقية جديدة لـفيلم Black Panther: Wakanda Forever، وطرح الفيديو تحت اسم " Namor"، واحتوى الفيديو الجديد عن مجموعة مختلفة ومتنوعة من اللقطات الجديدة للعمل المنتظر، ووصلت مدته إلى دقيقة و 45 ثانية، ومن المقررأن يطرح العمل بدور العرض يوم 11 نوفمبر المقبل.

وتلعب ليتيشا رايت دور شوري في فيلم البطل الخارق، وأصيبت خلال تنفيذ إحدى الحيل وتحتاج إلى مزيد من الوقت للتعافي.

وكان موقع هوليوود ريبورتر قد أكد أن عملية تصوير المشاهد الأخرى التى لا تتواجد فيها "رايت" ما زالت مستمرة، ليعلن المخرج ريان كوجلر عن انتهاء تصوير جميع المشاهد التي لا تضم رايت منذ فترة.

وفى سياق آخر، أصبحت شخصية بطل فيلم Marvel الخارق "بلاك بانثر" متاحة الآن في Fortnite كجزء من Marvel Royalty and Warriors Pack، حيث ألمحت Epic إلى وصول "بلاك بانثر" في نهاية المطاف مع إطلاق Wakandan Salute emote.