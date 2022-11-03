شكرا لقرائتكم خبر عن "قعدة غناء" تجمع نجوم الستعينيات محمد محيى وحميد الشاعرى وحسام حسنى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جمعت "قعدة غناء" نجوم التسعينيات محمد محيى وحميد الشاعرى وحسام حسنى، فى منزل أحد الأصدقاء، وظهر فى الفيديو محمد محيى يغنى "يا هوى بلغ حبيبى" مع المطرب الشاب على الألفى.

وكان النجوم محمد فؤاد وحميد الشاعرى وعلاء عبد الخالق وعصام كاريكا قد التقوا على أحد اليخوت في رحلية نيلية، استعادوا فيها ذكرى أيامهم الجميلة أيام الثمانينات والتسعينيات التي جمعتهم فيها أجمل اللقاءت.

وقدم كل منهم فاصلا غنائيا من أشهر أغانيهم لتستمر الرحلة لاكثر من 3 ساعات استمتعوا فيها بالذكريات والغناء، وغنى الجميع سويا أغنية الحب الحقيقى مع النجم محمد فؤاد، واتفق الجميع على تكرار مثل هذه الرحلات مع دعوة باقى زملائهم من نجوم التسعينيات للمشاركة مثل إيهاب توفيق وهشام عباس ومصطفى قمر وحسام حسنى وحسن عبد المجيد ومحمد محى وأحمد جوهر وفارس.