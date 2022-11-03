ميار الببلاوي: "مقبوضة ومخنوقة وصعبان عليا نفسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

كتبت الفنانة ميار الببلاوي، عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، رسالة قالت فيها إنها تشعر بالضيق.

وعلقت ميار: "يارب مقبوضة أوي ومخنوقة وصعبان عليا نفسي، أمي يا ريتك جنبي محتجالك أوي".

وكانت الفنانة ميار الببلاوي قد أثارت الجدل خلال الايام الماضية، بعد حديثها عن موقف جمعها بالفنانة الكبيرة نججلاء فتحي في كواليس فيلم "ديسكو ديسكو".

وكشفت ميار الببلاوي كواليس الموقف الذي حدث بينها وبين النجمة الكبيرة نجلاء فتحي، عندما رفضت الأولى تصوير مشهد جريء في فيلم "ديسكو ديسكو" قبل آذان المغرب في شهر رمضان.

وقالت ميار خلال لقائها في برنامج "قعدة ستات"، الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري، على شاشة القاهرة اليوم: "أنا قولت للفنانة نجلاء فتحي أنا مش عايزة أصور مشهدي مع عمرو عبدالجليل"، ردت قالت: "بصي يا حبيبتي، رمضان ده بتاع الناس الفقراء، الناس اللي هما الأغنيا بيعملوا نفسهم إنهم مش بياكلوا علشان قدام الناس الفقراء، احنا بنصوم ليه؟".